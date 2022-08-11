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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:

Небинарный трансгендер присоединился к сериалу о темнокожей преемнице Железного человека

Источник: Marvel

По всей видимости, Marvel посчитала сериал «Железное сердце» недостаточно инклюзивным, а потому к темнокожим главной героине (Доминик Торн) и её подруге (Лирик Росс), злодею-латиноамериканцу (Энтони Рамос) и трансвеститу-ноунейму (Шей Кулей) присоединился небинарный актёр трансгендер Зои Теракс («Девять совсем незнакомых людей»).

Сериал, который почти наверняка никто не посмотрит, расскажет о юной изобретательнице-техногении Рири Уильямс, которая, подобно Тони Старку, создаёт высокотехнологичную броню. Она же, понятно, и заменит Железного человека.

Актёрский состав разбавят Олден Эренрайк, Мэнни Монтана и Харпер Энтони. Режиссёрское кресло делят Саманта Бэйли («Дорогие белые») и Анджела Барнс («Атланта»), за сценарий отвечает Чинака Ходж («Сквозь снег»).

«Железное сердце» отправится покорять Disney+ где-то в 2023 году.

Комментарии (5)

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