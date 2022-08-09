Наследница Тони Старка показала свой костюм — первые фото со съёмок «Железного сердца»

Тони Старк погиб, но дело его живёт, пусть и в столь неоднозначной форме. В сети появились фотографии со съёмочной площадки марвеловского сериала «Железное сердце», где фотолюбителям удалось запечатлеть, пожалуй, самое интересное — стальные доспехи главной героини Рири Уильямс и её саму в исполнении Доминик Торн. Вдобавок засветился злодей, которого играет Тони Рамос.

Шестисертийная история, съёмки которой проводятся в Атланте, расскажет о юном техногении, сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека. Примерив самодельную броню, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

В актёрском составе проекта также значатся Олден Эренрайк, Лирик Росс, Энтони Рамос и Мэнни Монтана. Главным сценаристом выступает Чинака Ходж («Сквозь снег»). За режиссуру отвечают Сэм Бэйли и Анджела Барнс («Мифический квест»).