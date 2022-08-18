 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный на съёмках второго сезона ужастика «Территория» (фото)
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
3 203
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Warner Bros. Discovery увольняет сотрудников HBO и HBO Max

Источник: Warner Bros.

После американских горок по психике «Бэтгёрл» звучит не так масштабно, но тем не менее — Warner Bros. Discovery уволит 70 сотрудников HBO и HBO Max. Причина не как у Netflix, где массовые увольнения — результат резкого падения числа подписчиков. Просто Дэвид Заслав решил показать, кто здесь главный (и CNN+ закроет, и Эзру Миллера на лечение отправит, и релиз фильма отменит, чтобы налоги списать).

Волна увольнений — первый шаг в преддверии ожидаемого в следующем году объединения HBO Max и Discovery+. Ну и расходы снижают, конечно, долг Warner Bros. Discovery составляет порядка $55 млрд, а таким образом в следующем году удастся сэкономить около $ 3 млрд. И скорее всего, этим сокращения не ограничатся.

Больше всего от реструктуризации достанется отделу HBO Max Originals (нонфикшен и семейный контент), чтобы тот не конкурировал с аналогичным, но более дешёвым подразделением Discovery. Отделы комедии HBO и HBO Max объединят, потому что, по мнению руководства, с точки зрения выпускаемого контента они почти ничем друг от друга не отличаются. Драматический контент почти не тронут, но будут изменения на руководящих позициях. Проекты по комиксам DC вроде «Пингвина» и «Миротворца» не пострадают. Cократят команды международных проектов и подбора актёров.

Генеральный директор и президент по глобальному потоковому вещанию и играм Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт считает, что объединение контент-площадок — единственный способ сделать этот бизнес жизнеспособным.

Комментарии (6)

Ещё на эту тему

5«Пацаны» высмеяли слияние видеосервисов HBO Max и Discovery+ 5Новое руководство Warner Bros. ущемляет права подписчиков собственного стриминга HBO Max 14Акции Warner Bros. Discovery рухнули после публикации отчёта о миллиардных убытках компании 24Отмени «Бэтгёрл» и живи спокойно: отличный способ вернуть деньги, не показывая фильм никому 31«Бэтгёрл» отменили — фильм не выйдет ни в кинопрокат, ни на стриминге

Тоже интересно

21Marvel представила официальный таймлайн всех проектов MCU с Первой по Четвёртую фазы 5Новые сериалы недели: Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен вновь скрестят световые мечи в «Оби-Ване Кеноби» 5Адский Рассел Кроу на концепт-арте «Тора: Любви и грома» 5Грядёт Starfinder? Авторы дилогии Pathfinder готовят космическую игру 30«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом Тома Круза

Далее на КГ

10
Стало известно, за сколько Китай купил «Холопа»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 8
Игра начнётся 4 ноября! Милли Бобби Браун и Генри Кавилл на первых кадрах из детектива «Энола Холмс 2»
 31
Голливудский ремейк «Иронии судьбы» обзавёлся первым трейлером
 6
Билл Найи пытается научиться жить за оставшиеся сутки в тизере драмы «Жить»
 3
В положении сидя: Майкл Манн приступил к съёмкам драмы «Феррари» (фото)
 5
Ноль кадров в секунду. Выпуск 435: Бездатые игры
 2
Душевный экшен: Сильвестр Сталлоне сравнивает «Самаритянина» с «Разрушителем» (видео)
 22
Компания Всевластия: Embracer Group купила права на «Хоббита» и «Властелина колец»
 1
Акула съела акулу: Embracer Group купила создателей Maneater
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 458: Непризнанные гении
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 529: «Дневная смена», «Элвис», небинарное правосудие
 
5Ноль кадров в секунду – 435: Бездатые игры
 
 
5ЕВА – 490: Ночи с киской сестры
 
2Телеовощи – 457: Секс-олимпиада
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 528: «Добыча», «Топ Ган: Мэверик», «Тор 4», новый план DC
 
1Ноль кадров в секунду – 434: Кадры против облаков
 
7ЕВА – 489: Кончающий наездник
 
9Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru