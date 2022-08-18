Warner Bros. Discovery увольняет сотрудников HBO и HBO Max

После американских горок по психике «Бэтгёрл» звучит не так масштабно, но тем не менее — Warner Bros. Discovery уволит 70 сотрудников HBO и HBO Max. Причина не как у Netflix, где массовые увольнения — результат резкого падения числа подписчиков. Просто Дэвид Заслав решил показать, кто здесь главный (и CNN+ закроет, и Эзру Миллера на лечение отправит, и релиз фильма отменит, чтобы налоги списать).

Волна увольнений — первый шаг в преддверии ожидаемого в следующем году объединения HBO Max и Discovery+. Ну и расходы снижают, конечно, долг Warner Bros. Discovery составляет порядка $55 млрд, а таким образом в следующем году удастся сэкономить около $ 3 млрд. И скорее всего, этим сокращения не ограничатся.

Больше всего от реструктуризации достанется отделу HBO Max Originals (нонфикшен и семейный контент), чтобы тот не конкурировал с аналогичным, но более дешёвым подразделением Discovery. Отделы комедии HBO и HBO Max объединят, потому что, по мнению руководства, с точки зрения выпускаемого контента они почти ничем друг от друга не отличаются. Драматический контент почти не тронут, но будут изменения на руководящих позициях. Проекты по комиксам DC вроде «Пингвина» и «Миротворца» не пострадают. Cократят команды международных проектов и подбора актёров.

Генеральный директор и президент по глобальному потоковому вещанию и играм Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт считает, что объединение контент-площадок — единственный способ сделать этот бизнес жизнеспособным.