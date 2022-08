Компания Всевластия: Embracer Group купила права на «Хоббита» и «Властелина колец»

За две прошлых новости мы покрыли все объявленные сегодня приобретения Embracer Group... кроме одного. И оно даже связано с Freemode — свежесозданным подразделением компании. Но эта бомба заслуживает отдельного внимания:

Embracer Group купила Middle-earth Enterprises — подразделение The Saul Zaentz Company, владеющее правами на «Хоббита» и «Властелина колец».

Да, отныне права на главные творения Дж. Р. Р. Толкина, их персонажей, места и цитаты принадлежат не левой компании, готовой продавать лицензии кому угодно, а очень конкретной корпорации, которой явно стало тесновато в мире видеоигр.

Очевидно, что по завершению действия уже имеющихся договорённостей (типа тех, что когда-нибудь выльются в The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment) все компьютерные игры по «Хоббиту» и «Властелину колец» будут создаваться только студиями Embracer Group, а все настолки — силами студии Asmodee (тоже «Обнимашки», да!). Но это ведь не всё: права распространяются на фильмы, мерч, парки аттракционов и театральные постановки!

Пресс-релиз Embracer Group уже отметил, что среди многочисленных возможностей, которые открывает эта сделка, находятся потенциальные фильмы о Гендальфе, Арагорне, Голлуме, Галадриэль, Эовин и прочих легендарных персонажах.

Не стоит забывать, впрочем, что Middle-earth Enterprises владеет лишь изрядной частью прав на Средиземье. Другая важная часть находится в руках Tolkien Estate... и мы вновь хотим заметить: Embracer Group не любит владеть чем-то частично. Берегитесь, наследники Толкина!