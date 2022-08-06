Татьяна Маслани и создатели «Женщины-Халка» поддержали художников по спецэффектам, критиковавших Marvel Studios

Режиссёр «Женщины-Халка» Кэт Койро, шоураннер проекта Джессика Гао и Татьяна Маслани поддержали художников по визуальным эффектам, которые недавно высказались о том, как невыносимо сложно работать с проектами Marvel Studios.

Я невероятно уважаю талант этих художников и то, с какой скоростью им приходится работать. Очевидно, для них сроки слишком сжаты, чтобы исправить тот или иной эпизод. Татьяна Маслани

Ужасно, что многим художникам не хватает времени, и они считают, что нагрузка на них слишком велика. Думаю, все согласятся, что им необходимы лучшие условия труда. Джессика Гао

Мы не остаёмся в стороне от проблемы. Если специалисты чувствуют давление, мы выслушаем и поддержим их. Кэт Койро

То, что у студии начались явные проблемы с CGI, было заметно, но Тайка Вайтити подлил масла в огонь, высмеяв работу художников по визуальным эффектам в одном из интервью после премьеры «Тора 4», чей рейтинг, к слову, сейчас скатился ниже второй части, которую в своё время критики разнесли в пух и прах.

Сил молчать больше не было, и специалисты объяснили, почему мы видим на экране то, что видим. Конечно, интересное дело. Студии, проекты которой смотрят по большей части из-за визуальных эффектов, иметь с ними проблемы никак нельзя. Зрители простят посредственную актёрскую игру, примитивный сценарий и что-угодно ещё, но уж не CGI образца нулевых.

Ранее специалисты по визуальным эффектам уже выступали в защиту графики «Женщины-Халка», а шоураннер проекта оценила прекрасную игру Татьяны Маслани и Марка Руффало.