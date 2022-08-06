Кровавая потасовка на свежем кадре второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Журнал Empire опубликовал свежий кадр из второго сезона криминального экшен-триллера «Банды Лондона» Гарета Эванса («Рейд»). Главный герой в исполнении Сопе Дирису опять кого-то особо жёстко «разматывает», и создатели сериала обещают превзойти уровень жестокости первого сезона. Иначе зачем вообще было браться за второй?

Датой выхода продолжение пока так и не обзавелось, но прежняя информация в силе — свежие эпизоды сериала начнут выходить в этом году.

События второго сезона разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса. Война за сферы влияния перекроила карту современной столицы, статус-кво изменился, как и иерархия крупных игроков, но битва за душу мегаполиса далека от завершения.