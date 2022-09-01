 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Дом Дракона - реакция на 1 серию Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет колонии за взятки
5
СЕРИАЛЫ
442
 
Прямая ссылка на новость:

Новый сезон «Футурамы» засветил названия своих эпизодов

Источник: FOX

Анонсированное в начале года возвращение культового мультсериала «Футурама» обрастает кое-какими информационными подробностями. Стриминговый сервис Hulu, где будет выходить новый сезон, засветил названия свежих эпизодов анимационных приключений Мэтта Гроунинга и Дэвида С. Коэна.

Видеосервис одобрил создание 20 эпизодов, которые разделили поровну между двумя будущими сезонами. Заголовки серий первого из них, премьера которого намечена на следующий год, выглядят так:

  • The Impossible Stream
  • Rage Against The Vaccine
  • Zapp Gets Cancelled
  • The Prince And The Product
  • Related To Items You've Viewed
  • Children Of A Lesser Bog
  • How The West Was 1010001
  • I Know What You Did Last Xmas
  • Parasites Regained
  • All The Way Down

Вся творческая команда во главе с Гроунингом и Коэном вернулась к работе. Роли снова озвучат Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман.

Теги
Футурама
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

22«Футурама» снова возвращается! Hulu работает над сериалом с оригинальным актёрским составом

Тоже интересно

14Это конец. Вышел мрачный трейлер финала «Ходячих мертвецов» 13Том Харди показал свою работу над «Веномом 3» 0Неделя игр на КГ — главные новости 13–19 июня 4Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в научной фантастике с продюсером Нилом Бломкампом 2Солдат Крис Пратт на свежем постере боевика «Список смертников»

Далее на КГ

3
Бен Кингсли вернётся к роли Тревора Слэттери в сериале Marvel «Чудо-человек»
 2
Мигель Сапочник — на выход! Шоураннер «Дома дракона» покинул сериал, несмотря на рекордные рейтинги
 0
«Асура Кенгана 3» не выйдет в этом году
 7
Анонсирован анонс Assassin's Creed: Mirage, следующей игры серии
 5
Первый взгляд на Эзру Миллера в роли Сальвадора Дали в фильме, из которого его точно не вырежут
 23
Остренько! Феминистический Пинхед на первом кадре из ужастика «Восставший из ада»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 437: Итоги Gamescom 2022
 0
Game Informer делится новым видео и кадрами по God of War: Ragnarok
 7
Прекрасный день, чтобы начать съёмки нового фильма с Райаном Рейнольдсом (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
1ЕВА
 
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
 
5Ноль кадров в секунду – 436: Comix Gay Zone
 
 
4ЕВА – 491: Терпила с дьяволом внутри
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Телеовощи – 458: Непризнанные гении
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 529: «Дневная смена», «Элвис», небинарное правосудие
 
5Ноль кадров в секунду – 435: Бездатые игры
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru