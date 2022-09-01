Новый сезон «Футурамы» засветил названия своих эпизодов

Анонсированное в начале года возвращение культового мультсериала «Футурама» обрастает кое-какими информационными подробностями. Стриминговый сервис Hulu, где будет выходить новый сезон, засветил названия свежих эпизодов анимационных приключений Мэтта Гроунинга и Дэвида С. Коэна.
Видеосервис одобрил создание 20 эпизодов, которые разделили поровну между двумя будущими сезонами. Заголовки серий первого из них, премьера которого намечена на следующий год, выглядят так:
- The Impossible Stream
- Rage Against The Vaccine
- Zapp Gets Cancelled
- The Prince And The Product
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- Children Of A Lesser Bog
- How The West Was 1010001
- I Know What You Did Last Xmas
- Parasites Regained
- All The Way Down
Вся творческая команда во главе с Гроунингом и Коэном вернулась к работе. Роли снова озвучат Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман.
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