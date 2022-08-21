Эмили Блант на Диком Западе — первые кадры вестерна «Англичанка»

Совместный проект видеосервиса Amazon и телеканала BBC — многосерийный вестерн «Англичанка» — показывает свои первые кадры с главными героями в исполнении Эмили Блант («Тихое место») и Чэска Спенсера («Банши»). Датой премьеры мини-сериал пока не обзавёлся, но уже известно, что премьера состоится в ноябре.

Историческая драма разворачивается в Америке 1890-х годов. Её главные герои — английская аристократка леди Корнелия Лок (Блант) и бывший разведчик кавалерии из племени пауни Эли Уипп (Спенсер), которым предстоит добраться в Вайоминг, но путь их будет полон смертельно опасных препятствий и тяжелейших испытаний. А будущее обоих героев зависит от неожиданного открытия — оказывается, из судьбы связаны некими событиями из прошлого.

В актёрский состав также вошли Рэйф Сполл, Стивен Ри, Валери Пахнер, Том Хьюз, Тоби Джонс и Киаран Хайндс. Хьюго Блик («Благородная женщина») срежиссировал шестисерийную историю по собственному сценарию. Он же числится исполнительным продюсером проекта. За производство отвечает студия Wolf Gait Productions Ltd.