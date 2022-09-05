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Парящий Хоумлендер, окровавленный Поезд-А на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Полёты на тросах и брызги крови — на съёмочной площадке четвёртого сезона «Пацанов» без особых перемен. Опубликованные в сети закадровые снимки засветили парящего Хоумлендера (Энтони Старр) и, очевидно, снова на кого-то налетевшего Поезда-А (Джесси Т. Ашер), а также наружную рекламу и «усовершенствованные плакаты» с главой Семёрки.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

В активное производство четвёртый сезон отправился в середине августа. Процессом традиционно руководит шоураннер проекта Эрик Крипке. Помимо вышеупомянутых в актёрский состав продолжения антигеройской сатиры по комиксу Гарта Энниса входят Карл Урбан, Карен Фукухара, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Томер Капон, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, а также недавно присоединившийся к ним в загадочной гостевой роли Джеффри Дин Морган.

Теги
Пацаны
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