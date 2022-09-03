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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Amazon заморозил рейтинги «Властелина колец. Колец власти» на трое суток

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выдвинул свои полки на битву со злом, то есть, со зрителями, которые ставят эпическому фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» низкие оценки. Такие товарищи превентивно записаны в тролли, с которыми, как известно, необходимо бороться всеми доступными средствами.

И пока видеосервис не может воевать с общественностью на чужой территории вроде Rotten Tomatoes, где у сериала 34% одобрения, или Metacritic, где зрительский рейтинг составляет 2,2 из 10, зато может сделать это на своей.

Портал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники внутри компании сообщает, что у себя на цифровой платформе Amazon заморозил возможность выставлять оценки первым сериям «Колец власти». Запрет ввели на 72 часа, дабы «отсеять троллей и удостовериться в легальности всех отзывов». С каким штангенциркулем специалисты по «отсеиванию» подойдут к этому делу, не сообщается.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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