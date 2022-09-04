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Первоисточник: old.reddit.com Прямая ссылка на новость:

«Кольца власти» Amazon: с IMDb пропали разгромные рецензии на сериал по «Властелину колец»

Источник: Amazon

Amazon, подаривший миру прекрасных «Пацанов», «Удивительную миссис Мейзел», «Благие знамения» и «Пространство», на этот раз дал слабину. Эпик «Властелин колец. Кольца власти» обернулся скорее эпическим провалом, и после восторженных отзывов критиков зрители всё расставили по своим местам.

Как только показатели сериала на всех возможных агрегаторах приблизились к угрожающе низким отметкам, Amazon заморозил рейтинг «Колец власти» на своей платформе, а теперь начал добираться и до других. Так, пользователи Reddit заменили, что на IMDb пропали все рецензии ниже 5 баллов, в результате чего больше 85% отзывов оказались с оценкой 8 и выше. Очень удобная математика.

На Rotten Tomatoes по-прежнему красуются 38% от пользователей против 84% от критиков, а неподкупный Metacritic и вовсе опустил рейтинг приквела «Властелина колец» до 1.9 по 10-балльной шкале.

Западные СМИ в большинстве своём о подобной выборочной цензуре молчат, зато дружно осуждают поведение разгневанных зрителей, называя его проявлением сексизма и расизма.

Комментарии (6)

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