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Петров, Козловский и их бурная личная жизнь в первом трейлере драмы «Надвое»

Боимся представить, во сколько обошёлся онлайн-кинотеатру more.tv новый сериал Валерия Тодоровского «Надвое», в котором одновременно блистать в кадре своими великолепиями будут Александр Петров и Данила Козловский. Комедийная мелодрама, обречённая стать хитом, расскажет о двух лучших друзьях, глубоко женатом сдержанном умнике Косте (Козловский) и молодом раскованном шутнике Сане (Петров), чья жизнь разделилась надвое после одной-единственной командировки в Питер.

Судя по трейлеру, будет много любовной драмы и прилагающихся к ней откровенных сцен:

В сериале также снялись Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина и Анна Синякина.

Премьера состоится уже 29 сентября.

Теги
ВидеоНадвое
Комментарии (5)

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