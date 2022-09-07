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Настя Ивлеева подалась в монашки в новом сериале от «Кинопоиска» (трейлер)

Актёрский дебют Анастасии Ивлеевой прошёл совсем незаметно — блогер и ведущая «Орла и решки» сначала засветилась в «Бабушке лёгкого поведения 2», а потом светила своими талантами в комедии «Пятницы» «Туристическая полиция». Потом случились «Блогеры и дороги», собравшие в прокате 2 млн рублей, но играть в актрису она не передумала — и вот, уже есть главная роль в драматическом сериале «Кинопоиска» «Монастырь» от режиссёра Александра Молочникова.

Первый трейлер уже вышел, и нам даже страшно представить, что будет в самом сериале:

По сюжету героиня Ивлеевой — тусовщица Маша, привыкшая развлекаться с миллиардерами в Эмиратах и не привыкшая платить за себя. Как-то раз вечеринка выходит из-под контроля, и девушке грозит тюрьма. Спасения приходится искать в России... в стенах монастыря.

Компанию на экране Ивлеевой составят Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Теги
ВидеоМонастырь
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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