«Пенниуорт» показал тизер третьего сезона и сменил название

В сети появился тизер третьего сезона «Пенниуорта». Забавно, что с новым сезоном поменялось название сериала. Прежний заголовок, видимо, совсем неинформативный, поэтому теперь перебравшийся на стриминговый сервис HBO Max сериал называется «Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена». Очень солидно звучит, и сразу понятно, о ком идёт речь.

Премьера третьего сезона с Джеком Бэнноном (Альфред Пенниуорт) и Беном Элдриджем (Томас Уэйн) состоится в октябре, но точную дату выхода пока не называют. Её, наверное, приберегли для трейлера.

HBO Max называет проект психологическим триллером, третий сезон которого совершит скачок на пять лет вперёд. Гражданская война завершилась, культурная революция изменила мир, который вступил в новую эру супергероев и суперзлодеев.