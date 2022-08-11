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Создатели «Дома Дракона» рассказывают о Таргариенах в свежем ролике о создании эпика

До премьеры приквела «Игры престолов» остаётся всего полторы недели, и кабельный канал HBO старается завлечь в сети эпика «Дом Дракона» как можно более широкую аудиторию. Для этого и выпускает информативные видеоролики, повествующие об экранизируемом мире и персонажа, его населяющих.

Свежий ролик о создании под названием «Расцвет империи» рассказывает о Таргариенах и золотой эпохе их правления, за которой неминуемо последует спад, увенчавшийся гражданской войной. В роли рассказчиков выступают отец вселенной «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин, шоураннеры Мигель Сапочник и Райан Кондал, а также главные участники актёрского состава Пэдди Консидайн, Мэтт Смит и Милли Олкок.

И новый постер в довесок:

Постеры сериала «Дом Дракона»
Теги
ВидеоДом Дракона
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