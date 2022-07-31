Главные Таргариены на свежем промо-арте сериала «Дом Дракона»

Многосерийная экранизация масштабного приквела «Игры престолов» вот-вот ворвётся на малые экраны и повторит судьбу своего культового предшественника или бесславно канет в небытие. Поэтому промо-кампания важна как никогда. И в рамках оной журнал Empire спешит поделиться своим эксклюзивом — тематическими обложками к своему свежему выпуску, посвящённому «Дому Дракона».

На первой обложке несвятая троица Таргариенов в исполнении Мэтта Смита, Эммы Дарси и Пэдди Консидайна. На второй — художественная, наполненная символизмом иллюстрация к эпическому фэнтези, роднящая «материнский» сериал и его грядущий приквел, который стартует на кабельном канале HBO 21 августа.

В масштабной саге шоураннеров Райана Кондала и Мигеля Сапочника о первых Таргариенах, прибывших с берегов навсегда утерянной Валирии в Вестерос, также снимаются Оливия Кук, Милли Олкок, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.