Эпичная презентация «Дома Дракона» — вышел ролик о создании приквела «Игры престолов»

Новая великая глава саги — такое определение дают «Дому Дракона» его создатели. В сети появился информативный ролик о создании приквела «Игры престолов», где первые лица проекта Джордж Мартин, Мигель Сапочник и Райан Кондал презентуют своё детище. Получается неплохо благодаря впечатляющим декорациям, а вот касту ещё предстоит проявить себя, когда сериал стартует.

Случится это знаменательное событие, к слову, довольно скоро — главная многосерийная премьера этого лета состоится на кабельном канале HBO 21 августа.

В эпичном сказании о первых Таргариенах Вестероса свои непростые и неоднозначные роли играют Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.