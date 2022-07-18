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«Нецензурный» трейлер «Харли Квинн» не стесняется крови в третьем сезоне

Приключения знаменитой готэмской злодейки обзавелись более «взрослым» анонсом — стриминговый сервис HBO Max опубликовал свежий, лишённый цензуры трейлер третьего сезона анимационной экшен-комедии «Харли Квинн» — с новыми кадрами и обилием кровищи. Премьера продолжения дисишного сумасшествия состоится на цифровой платформе 28 июля.

В новых эпизодах фантастического боевика влюблённые Харли Квинн (Кейли Куоко) и Ядовитый Плющ (Лэйк Белл) сосредоточатся не только на своих злодействах, но и на выстраивании серьёзных взаимоотношений, а также попытаются воплотить в жизнь давнюю мечту Памелы Айсли превратить Готэм в цветущий рай.

Теги
ВидеоХарли Квинн
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