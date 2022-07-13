Джокер и остальная братия буйствуют в трейлере третьего сезона «Харли Квинн»

Готэмские злодейки и их сумасшедшее окружение возвращаются в трейлере третьего сезона «взрослой» анимационной комедии «Харли Квинн». Видеоролик в красках анонсирует новые приключения колоритных персонажей вселенной DC. Премьера продолжения состоится на стриминговом сервисе HBO Max 28 июля.

Харли Квинн (Кейли Куоко) и Ядовитый Плющ (Лэйк Белл) в новых эпизодах будут уделять внимание не только своим злодействам, но и друг другу, а также попытаются воплотить в жизнь давнюю мечту Памелы Айсли превратить Готэм в цветущий рай. Ну и про забавное камео Джеймса Ганна тоже не забываем.