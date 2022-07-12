Названы номинанты «Эмми 2022»: «Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «Тед Лассо»

Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу» (Netflix)
- «Эйфория» (HBO)
- «Озарк» (Netflix)
- «Разделение» (Apple TV+)
- «Игра в кальмара» (Netflix)
- «Очень странные дела» (Netflix)
- «Наследники» (HBO)
- «Шершни» (Showtime)
Лучший комедийный сериал
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Prime Video)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Барри» (HBO)
- «Начальная школа «Эбботт“» (Hulu, ABC)
- «Умерь свой энтузиазм» (HBO)
- «Хитрости» (HBO)
- «Чем мы заняты в тени» (FX)
Лучший мини-сериал или телеантология
- «Пэм и Томми» (Hulu)
- «Белый лотос» (HBO)
- «Выбывшая» (Hulu)
- «Изобретая Анну» (Netflix)
- «Ломка» (Hulu)
Лучшая актриса драматического сериала
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
- Зендея («Эйфория»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Мелани Лински («Шершни»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
Лучший актёр драматического сериала
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая актриса комедийного сериала
- Рэйчел Броснахен («Удивительная миссис Мейзел»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт“»)
Лучший актёр комедийного сериала
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Николас Холт («Великая»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Билл Хейдер («Барри»)
Лучший актёр мини-сериала
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)
- Колин Фёрт («Лестница»)
- Химеш Патель («Станция одиннадцать»)
Лучшая актриса мини-сериала
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Сара Полсон («Американская история преступлений»)
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Тони Коллетт («Лестница»)
- Маргарет Куэлли («Уборщица»)
- Аманда Сайфред («Выбывшая»)
Лучшая актриса второго плана комедийного сериала
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Ханна Уэддингем («Тед Лассо»)
- Джуно Темпл («Тед Лассо»)
- Сара Найлз («Тед Лассо»)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Кейт Маккиннон (SNL)
- Джанелл Джеймс («Начальная школа «Эбботт“»)
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт“»)
Лучший актёр второго плана комедийного сериала
- Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Тохиб Жимо («Тед Лассо»)
- Ник Мохаммед («Тед Лассо»)
- Генри Уинклер («Барри»)
- Энтони Кэрриган («Барри»)
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт“»)
- Боуэн Янг (SNL)
Лучшая актриса второго плана драматического сериала
- Чон Хо-ён («Игра в кальмара»)
- Патрисия Аркетт («Разделение»)
- Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Джей Смит-Камерон («Наследники»)
- Сидни Суини («Эйфория»)
- Кристина Риччи («Шершни»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
Лучший актёр второго плана драматического сериала
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Николас Браун («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Кристофер Уокен («Разделение»)
- Джон Туртурро («Разделение»)
- О Ён-су («Игра в кальмара»)
- Пак Хэ-су («Игра в кальмара»)
Лучший актёр второго плана мини-сериала или телеантологии
- Мюррей Бартлетт («Белый лотос»)
- Джейк Лэси («Белый лотос»)
- Стив Зан («Белый лотос»)
- Уилл Поултер («Ломка»)
- Майкл Стулбарг («Ломка»)
- Питер Сарсгаард («Ломка»)
- Сет Роген («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телеантологии
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Конни Бриттон («Белый лотос»)
- Сидни Суини («Белый лотос»)
- Наташа Ротуэлл («Белый лотос»)
- Александра Даддарио («Белый лотос»)
- Мэр Уиннингэм («Ломка»)
- Кейтлин Дивер («Ломка»)
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