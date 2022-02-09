Правила изменились: третий сезон «Теда Лассо» откладывается

Фанатам спортивного сериала «Тед Лассо» пора включить режим Хатико — выпуск третьего сезона выйдет позже планируемого. Актёр и сценарист проекта Брендан Хант говорит, что сценарий готов, но проект всё ещё на стадии препродакшена.

Не знаю точно, но у меня есть смутное понимание пределов измерения, которое мы называем временем, и я бы сказал, маловероятно, что премьера состоится в этом году. То есть она будет, просто на это потребуется больше времени, чем всем хотелось бы, но мы лишь стараемся сделать всё правильно. Брендан Хант, играет в сериале тренера Бороду

«Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу (Джейсон Судейкис), которого нанимают тренировать команду Английской Премьер-лиги ФК «Ричмонд», несмотря на то что опыта в европейском футболе у него нет. Основная борьба Лассо — со скептическим к нему отношением. Он стойко преодолевает сложившиеся предрассудки и недоверие, любит своё дело и больше заботится о людях, чем о победах.

Сериал стал хитом Apple TV +, получил множество наград, в частности, Судейкис уже два года подряд получает «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на телевидении.