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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Завершились съёмки отечественного мистического сериала «Пансион»

Источник: IVI

Онлайн-кинотеатр IVI и компания QS Films объявили о завершении съёмок сериала «Пансион». Это мистический триллер в историческом антураже — сюжет перенесёт зрителей в 1905 год, в женский исправительный интернат, расположенный на уединённом острове посреди Балтийского моря. Сюда ссылают девушек благородного происхождения, но непристойного поведения — для коррекции манер и прочего перевоспитания. Главная героиня Полина заселяется в интернат под видом новой воспитанницы, но истинные её цели кроются в другом. Девушка разыскивает пропавшую при загадочных обстоятельствах сестру, но докопаться до истины мешают не только сложная система иерархических отношений внутри коллектива, но и странная одержимость, сводящая учениц с ума.

«Пансион» — мистический триллер, пронизанный эротизмом и атмосферой начала ХХ века, захватывающая дух история столкновения противоречивых и парадоксальных женских образов. Мы попытались найти отражение современных конфликтов, актуального нерва времени во взаимоотношениях юных и трепетных воспитанниц дореволюционного закрытого пансиона, скрывающего мрачные тайны прошлого. Тайны, разгадав которые, можно найти ответы на самые страшные вопросы.

Иван Капитонов, генеральный продюсер QS Films

Студия QS Films и режиссёр Станислав Подгаевский уже набили руку на отечественных хоррорах, среди которых «Ледяной демон», «Русалка. Озеро мёртвых», «Вдова», «Невеста», дилогия «Пиковая дама» и сериал «Пищеблок». Так что поклонники уже могут прикинуть, чего ждать. Главные роли исполнят Стася Милославская («Рашн Юг»), Виктория Толстоганова («Движение вверх», «Медиатор») и Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Чумной доктор», «Вампиры средней полосы»).

Премьера «Пансиона» запланирована на октябрь в онлайн-кинотеатре IVI. Сериал войдёт в линейку IVI Originals.

Комментарии (1)

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