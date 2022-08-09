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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Чёрному Морскому Змею наплевать на отношение зрителей к его кастингу в «Дом Дракона»

Источник: HBO

Кастинг Стива Туссэна на роль белокожего Корлиса Велариона вызвал неоднозначную реакцию в рядах потенциальных зрителей приквела «Игры престолов». А ведь актёр-то поначалу и не знал, что его взяли в сериал «Дом Дракона» на роль белого мужика. В любом случае никаких проблем у Туссэна с ситуацией не было и нет.

Об этом он рассказал во время интервью порталу Screen Rant.

Честно говоря, впервые я узнал о цвете кожи книжного персонажа, когда меня взяли на роль Корлиса Велариона. А потом началась вся эта критика моего кастинга. Видел, как кто-то в сети запостил изображённого художником Корлиса из книг, рядом запостил моё фото и спросил, мол, почему. И я такой: «Ага, я понял. Этого персонажа должен был играть белый, верно?»

Но я никогда об этом особо не задумывался, не тратил своё время на то, чтобы беспокоить шоураннеров вопросами, почему они взяли на эту роль именно меня. Мне на это наплевать. Я просто был счастлив получить эту роль и решил, что получил её, потому что достоин её сыграть. А что до тех, кого это не устраивает, так это их проблемы. Меня они не касаются.

Короче, негодующим по поводу кастинга поклонникам придётся либо абстрагироваться, либо активно развивать в себе так называемую расовую слепоту, предполагающую стопроцентную толерантность к тому, что чёрные играют какие угодно белые роли. Потому что они этого достойны.

Теги
Дом Дракона
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