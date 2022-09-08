Элайджа Вуд и компания поддержали негроэльфов и чёрных мохноногов из «Властелина колец. Колец власти» (фото)

Стриминговый сервис Amazon в своём крестовом походе против зрителей расчехляет тяжёлую артиллерию. Ну или поверим в чудо солидарности, когда участники актёрского состава кинотрилогии Питера Джексона в едином порыве поддержали страдающих от расистских нападок коллег из сериала-приквела «Властелин колец. Кольца власти». Не сразу, конечно, им ведь потребовало время, чтобы подготовить креативную печать для футболок.

Так вот, Элайджа Вуд, Доминик Монахэн, Билли Бойд и Шон Эстин облачились в футболки (и бейсболку) с надписью на эльфийском «Вам всем здесь рады», под которой красуется набор отрезанных разноцветных острых ушей. Таким образом актёры выступают единым фронтом против расистов и прочих узколобых ненавистников, которые всё никак не смирятся с тем, что фэнтезийное Средиземье обязано отражать тенденции современного реального мира, на бескрайних просторах которого тоже где-нибудь существуют расы внутри рас и не работают законы генетики.

Так или иначе, набранные по расовой квоте обитатели Средиземья теперь могут утешиться мыслью, что где-то и кто-то очень рад их присутствию, а все возмутившиеся — тролли, расисты и не читали Толкина.