Нил Гейман обозвал расистами всех, кому не по душе чёрные мохноноги в приквеле «Властелина колец»

Всё, сейчас эксперт по работам Профессора доступно вам объяснит, оправдано ли расовое разнообразие во «Властелине колец. Кольцах власти». Жаркие онлайн-дискуссии докатились и до Нила Геймана, известного своей активностью в соцсетях. В «Твиттере» писателя, у которого недавно вышел предельно инклюзивный «Песочный человек», попросили рассудить спорящих на предмет сериальных чернокожих мохноногов — предков хоббитов.

Камнем преткновения стало упоминание в каноничных текстах Толкина цвета кожи низкорослых жителей Средиземья. В работах Профессора упоминается, что кожа у мохноногов была темнее (browner of skin), чем у их потомков-хоббитов. Одни решили, что это служит доказательством чернокожести персонажей, вторые — что речь шла всего лишь о загаре.

Так вот, последним и прилетело от спеца по Средиземью.

Толкин не писал: «Мохноноги проводили на солнце больше времени, чем хоббиты, и поэтому были смуглее». Он упомянул, что «кожа у них темнее». Толкин назвал мохноногов «более темнокожими», чем другие хоббиты. Поэтому, я считаю, все, кто брюзжит по этому поводу, либо расисты, либо не читали Толкина. Нил Гейман, доказал

Странно, что никто не удосужился поинтересоваться у Геймана на предмет присутствия темнокожих эльфов в сериале. Глядишь, получили бы цитату из литературного первоисточника, где и этот феномен легко и просто объясняется в пользу инклюзивности.