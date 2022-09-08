Дженсен Эклс и его юные родители в свежем трейлере мистического экшена «Винчестеры»

Спасать людей, охотиться на демонов — ну просто работа мечты! Телеканал The CW опубликовал свежий трейлер мистической экшен-драмы «Винчестеры», где засветили и рассказчика истории Дина Винчестера в исполнении Дженсена Эклса, который также выступает продюсером проекта.

Первый эпизод приквела выходит 10 октября.

Сериал посвящён молодости родителей Сэма и Дина — главных героев «Сверхъестественного». Создатели проекта обещают «эпическую историю любви» о том, как вернувшийся с войны Джон Винчестер (Дрейк Роджер) повстречал охотницу на нечисть Мэри Кэмпбелл (Мэг Доннелли) и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

И мрачный постер в нагрузку к ролику: