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Потрёпанный жизнью Дженсен Эклс на кадре из приквела «Сверхъестественного»

Телеканал The CW готовится к премьере своего потенциального хита — мистического экшена «Винчестеры». И кто прорекламирует приквел «Сверхъестественного» лучше, чем исполнитель одной из главных ролей в культовом сериале? В сети появился официальный кадр из осеннего релиза с Дином Винчестером (Дженсен Эклс), который выступает в приквеле рассказчиком.

И рассказывать удивительную историю знакомства своих родителей знаменитый охотник на нечисть начнёт 10 октября.

Кадры из сериала «Винчестеры»

Сериал посвящён молодости родителей Сэма и Дина. Зрителям обещают «эпическую историю любви» о том, как Джон Винчестер (Дрейк Роджер) повстречал Мэри Кэмпбелл (Мэг Доннелли) и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

С «Винчестерами» Эклс ещё и совершит свой продюсерский дебют. Пожелаем ему удачи в этом важном начинании.

Теги
ГалереяВинчестеры
Комментарии (2)

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