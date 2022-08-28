Потрёпанный жизнью Дженсен Эклс на кадре из приквела «Сверхъестественного»

Телеканал The CW готовится к премьере своего потенциального хита — мистического экшена «Винчестеры». И кто прорекламирует приквел «Сверхъестественного» лучше, чем исполнитель одной из главных ролей в культовом сериале? В сети появился официальный кадр из осеннего релиза с Дином Винчестером (Дженсен Эклс), который выступает в приквеле рассказчиком.

И рассказывать удивительную историю знакомства своих родителей знаменитый охотник на нечисть начнёт 10 октября.

Сериал посвящён молодости родителей Сэма и Дина. Зрителям обещают «эпическую историю любви» о том, как Джон Винчестер (Дрейк Роджер) повстречал Мэри Кэмпбелл (Мэг Доннелли) и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

С «Винчестерами» Эклс ещё и совершит свой продюсерский дебют. Пожелаем ему удачи в этом важном начинании.