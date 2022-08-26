Джеффри Дин Морган записался в четвёртый сезон «Пацанов»

У них это получилось — усилить элемент «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны». Создателю культовой саги о Винчестерах Эрику Крипке, ныне отвечающему за антигеройскую сатиру, таки удалось втиснуть в актёрский состав четвёртого сезона Джеффри Дина Моргана, официально записавшегося в проект на гостевую роль. Её детали до поры держат в секрете.

Воссоединению наверняка успел порадоваться ещё один выходец из «Сверхъестественного» — зажёгший в третьем сезоне Дженсен Эклс, который вернётся к роли Солдатика в продолжении.

Активное производство свежих эпизодов стартовало в Канаде в середине августа. Помимо вышеперечисленных на съёмочной площадке собрались Карл Уобан, Энтони Старр, Карен Фукухара, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Томер Капон, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер и другие.