Элизабет Мосс стремится вернуться в Галаад в трейлере пятого сезона «Рассказа служанки»

«Он был монстром» — с этих слов начинается трейлер продолжения «Рассказа служанки». В конце прошлого сезона героиня Элизабет Мосс спасена, давно находится в безопасном месте и даже смогла устроить кровавую расправу своему обидчику, но этого явно мало, поэтому в пятом сезоне она вернётся в Галаад, чтобы окончательно восстановить справедливость.

В трейлере жена командора Фреда Серена боится, что после его убийства Джун придёт за ней, но у главной героини есть дела поважнее — в Галааде осталась её дочь, и видео намекает, что Джун вернётся туда, чтобы забрать своего ребёнка.

Ранее стало известно, что в пятом сезоне не появится Алексис Бледел, играющая важную роль на протяжении всех сезонов проекта, а Элизабет Мосс обещала, что продолжение будет диким.

Премьера пятого сезона «Рассказа служанки» — 14 сентября.

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