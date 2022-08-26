Тим Бёртон, Кэтрин Зета-Джонс, Дженна Ортега и другие в новом видео о создании «Уэнздей»

В новом видео о создании сериала Тима Бёртона «Уэнздей» рассказывается о социально неуклюжей главной героине, которой предстоит вписаться в серьёзное расследование.

Уэнздей — пример классического аутсайдера. Она видит вещи исключительно в чёрно-белом цвете — преимущественно в чёрном. В прошлых адаптациях эта особенность её характера выглядела достаточно картонной, так что в более развёрнутом формате мы попытались придать этому реалистичности, как я люблю. Тим Бёртон

Кроме того, в сериале сделают акцент на латиноамериканском происхождении Уэнздей, чего, по словам Дженны Ортеги, не было представлено ранее. Ну а сценаристы проекта Альфред Гоф и Майлз Миллар снова гнут свою линию о том, что сериал Netflix не является перезагрузкой «Семейки Аддамс».