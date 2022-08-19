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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристы рассказали, почему «Уэнздей» — не ребут «Семейки Аддамс»

Источник: Netflix

Сценаристы сериала Тима Бёртона «Уэнздей» Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, что несмотря на очевидное влияние «Семейки Аддамс», их проект — что-то принципиально новое.

Для сериала было очень важно не походить на ремейк или перезагрузку. Сериал существует в диаграмме Венна того, что снималось раньше, но при этом он сам по себе. Мы не пытаемся быть фильмом или сериалом из 60-х. Это было очень важно для нас и для Тима.

На днях «Уэнздей» выкатила первый трейлер, в котором главная героиня отрывается по полной под легендарную Non, je ne regrette rien и попадает в академию Nevermore, а Дженна Ортега выложила новое фото в образе Уэнздей Аддамс.

Теги
Уэнздей
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