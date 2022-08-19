Сценаристы рассказали, почему «Уэнздей» — не ребут «Семейки Аддамс»

Сценаристы сериала Тима Бёртона «Уэнздей» Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, что несмотря на очевидное влияние «Семейки Аддамс», их проект — что-то принципиально новое.

Для сериала было очень важно не походить на ремейк или перезагрузку. Сериал существует в диаграмме Венна того, что снималось раньше, но при этом он сам по себе. Мы не пытаемся быть фильмом или сериалом из 60-х. Это было очень важно для нас и для Тима.