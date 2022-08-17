Тайны, хаос и убийства в трейлере комедийного ужастика «Уэнздей» Тима Бёртона

Восемь школ за пять лет. Своего рода рекорд. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизерный трейлер восьмисерийного комедийного хоррора «Уэнздей» под режиссурой Тима Бёртона. Титульную партию в проекте убедительно исполняет Дженна Ортега.

Точной даты выхода у сериала, где также снимаются Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Гведолин Кристи и Кристина Риччи, пока нет, но видеоролик сообщает, что премьера состоится этой осенью.

Ужастик не без юмора расскажет об учёбе Уэнздей Аддамс в Академии Невермор. Главной героине предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители.