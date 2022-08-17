Создатель «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказал о расхождениях сериала с первоисточником

Рик Риордан впал в эйфорию от того, что в отличие от фильмов о Перси Джексоне, в сериале Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы» его подпустили к экранизации его же серии книг. А когда восторгов поубавилось, автор, включив наконец критическое мышление, решил рассказать, что Самая Точная Адаптация всех времён не такая уж и точная.

Мы почти отсняли девятую главу «Похитителя молний». Это большая часть истории, но впереди ещё много веселья! События сериала близки к книжным, но, конечно, есть и небольшие изменения, которые мы согласовали между собой. Вы увидите предысторию персонажа, пасхалки грядущих событий и нюансы семейной истории Перси, которые, полагаю, вам понравятся. Самое приятное в том, что я пересматриваю эту историю спустя почти двадцать лет после того, как впервые её написал, и могу ответить на вопросы, которые фанаты задавали мне на протяжении многих лет: «Что это значит?» «Почему так происходит?», «Что, если…?» Это действительно весело и приятно. Рик Риордан

Словом, создателям сериала главное продолжать делать вид, что их интересует его мнение, а снимать то, что сами хотят, и все будут счастливы — кроме зрителей.

Ранее исполнитель роли Перси Джексона в фильмах Логан Лерман и Александра Даддарио, сыгравшая там же Аннабет Чейз, прокомментировали возможность своего появления в сериале, а позже актриса заступилась за «новую себя» — Лею Саву Джеффрис, подвергшуюся критике за мискаст, но по мнению Рика Риордана, за расизм.