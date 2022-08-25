Билли Бутчер затмевает Хоумлендера на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

О своём возвращении на съёмочную площадку антигеройской сатиры «Пацаны» официально объявил один из безусловных альфачей проекта — Билли Бутчер в исполнении Карла Урбана. И представил документальное свидетельство своего присутствия на съёмочной площадке четвёртого сезона, опубликовав в своих соцсетях свежее фото с Хоумлендером (Энтони Старр).

Впрочем, Урбан недавно успел засветиться в околорабочей обстановке, когда отмечал с коллегой Джеком Куэйдом прибытие на локацию и старт съёмок, ну а теперь красуется в образе на фоне плакатов с лидером супергеройской Семёрки.

Где-то за кадром под неусыпным оком шоураннера Эрика Крипке трудятся вышеупомянутые Старр и Куэйд, а также Дженсен Эклс, Курен Фукухара, Лас Алонсо, Эрин Мориарти и другие. Дата премьеры четвёртого сезона пока неизвестна, но свежие эпизоды почти наверняка покажут в следующем году.