Технотриллер «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада» запущен в производство

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой весной многосерийный проект «Периферийный устройства» от авторов технотриллера «Мир Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой получил пристанище на Amazon. Тогда же потоковый сервис заказал сценарий и только сейчас окончательно решился дать сериалу зелёный свет — проект официально ушёл в производство.

События экранизации одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона разворачиваются в недалёком будущем. Главная героиня — Флинн Фишер из страдающего от безработицы американского захолустья. Её брат Бёртон — бывший морпех — живёт на пенсию по инвалидности и подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры. Однажды Бёртон просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

Сценарий написал оскаровский номинант Скотт Б. Смит («Простой план»), а за режиссуру отвечает Винченцо Натали («Куб», «Ганнибал»). Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с Ноланом, Джой, Афиной Викхэм и Стивеном Хобаном.