«Без ума от тебя» — трейлер возвращения популярного ситкома с Хелен Хант и Полом Райзером

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Марина
Марина

Подполковник Главного Разведывательного Управления. Жёсткая, решительная, расчётливая. Она занимается сбором информации о карантине и его обитателях. Кажется, знает чуть больше о произошедшем инциденте, чем остальные. 
 
Долматов
Долматов

Руководит аванпостом. Один из немногих, кто по-настоящему был готов к жизни после «инцидента». Спокойный, расчётливый, закрытый. Отсёк все чувства ради выполнения поставленной задачи. При этом Долматов не солдафон, он уделяет особое внимание и проявляет заботу о корреспонденте Оле, которая явно оказалась не готова к тому, что происходит вокруг неё. 
 
Алёна
Алёна

Энергичная, дерзкая, своенравная особа. Она хорошо проводит время с парнями, используя их в своих целях. Её обычный образ совсем не сочетается с её работой. Алёна служит в отряде МЧС медиком. Именно поэтому она оказывается в гуще событий. На базе аванпоста Алёна встречается с Олегом и Юрой. Она по-настоящему сближается с Олегом, хотя поначалу использует его лишь в собственных интересах. 
 
Олег
Олег

Обладает неплохой физической подготовкой, обаятельный и доверчивый. Сын состоятельных родителей, потомственный военный. После смерти брата решил доказать отцу, что он настоящий мужчина, поэтому записался на военную службу. Попал в войска специального назначения, где отслужил год до момента событий, описываемых в фильме. В увольнении накануне «инцидента» Олег знакомится с красоткой Алёной и проводит с ней ночь. Вернувшись в часть, он пока не знает, что судьба совсем скоро снова сведёт их вместе. 
 
Оля
Оля

Молодая корреспондентка центрального телеканала. После «инцидента» решает бросить всё и отправиться в зону карантина. Оля оставляет дома мужа, не понимающего, зачем надо ехать в карантин и рисковать собой. Честная, открытая, фанатка профессии, самоотверженная и бескорыстная. На аванпосте Оля сразу же просится на самые опасные вылазки. Так как правительство ввело режим полного информирования населения, военные не могут ей отказать. Так судьба сводит её с Олегом, Юрой и Долматовым. 
 
Юра
Юра

Профессиональный военный, до «инцидента» семь лет служил в десанте, уволился, чтобы начать новую жизнь. Успел пробыть на гражданке полгода. Много работает, возит людей на такси, чтобы содержать больную мать. Честный, немногословный, способен на геройский поступок. Юра ещё на гражданке случайно знакомится с Алёной и Женей. На аванпосте знакомится с Олегом, они сближаются, и когда туда же приезжает Алёна, Юра с легкостью принимает «игру» в любовный треугольник. Но она быстро ему наскучивает, и он переключается на Олю. 
 
???
???

Неизвестный персонаж, загадочный и пугающий. Он сыграет одну из ключевых ролей в постапокалиптических событиях. Но кто он — друг или враг? И чьё лицо скрывается за чёрным воротником? 
 
 
 
 
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«Без ума от тебя» — трейлер возвращения популярного ситкома с Хелен Хант и Полом Райзером

Очередной ветеран телевидения поддался всеобщей моде на перезапуски — комедийный сериал 90-х «Без ума от тебя» с Хелен Хант и Полом Райзером возвращается спустя 20 лет, о чём стало известно ещё пару лет назад. И вот теперь мы можем оценить первый результат столь смелого эксперимента — вышел официальный трейлер продолжения всё с теми же героями и актёрами:

По сюжету также прошло 20 лет — супруги Джейми и Пол Бакманы в исполнении Хант и Райзера отправили дочь в колледж и теперь окунутся в проблемы современного брака. К роли матери Джейми вернётся Кэрол Бёрнетт, а дочь Бакманов сыграет Эбби Куинн.

Премьера шестисерийного продолжения намечена на 20 ноября.

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