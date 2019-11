«Ведьмак» получил от Netflix продление на второй сезон

А вот и официальное подтверждение слухов, ходивших ещё в прошлом году, — шоураннер тёмного фэнтези «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич опубликовала в своём твиттере радостную весть о том, что сериал получил добро на съёмки продолжения. Второй сезон выйдет на экраны в 2021 году.

I’m so thrilled to announce: Geralt, Yennefer, and Ciri will be back for more adventures... in Season Two.



I could not be more proud of what the amazing cast and crew of The Witcher have accomplished, and can’t wait for the world to dig in and enjoy these stories with us. ❤️⚔️???? pic.twitter.com/evWoHvUl1e