Потоковый сервис Disney+ рухнул в день открытия

Долгожданный запуск потокового сервиса Disney+ вышел действительно эпичным, но не в том смысле, в каком хотелось бы Бобу Айгеру. Желающих прикоснуться к прекрасному оказалось столько, что платформа попросту не выдержала — по крайней мере, такова официальная версия компании:

Спрос на #DisneyPlus превзошёл наши ожидания. Нам невероятно приятно, что вы так хотите посмотреть ваши любимые шоу, и мы работаем над устранением проблем. Ценим ваше терпение.

Однако пользователей это, по понятным причинам, не успокоило, и они продолжили наводнять интернет всё новыми жалобами: люди, оплатившие подписку, много часов не могли попасть внутрь, другие вошли, но постоянные перебои со связью не давали им ничего посмотреть. Как результат — нескончаемый поток мемов и #DisneyPlusDown в трендах Twitter.

Сколько же человек нужно, чтобы обвалить стриминговый сервис многомиллиардной компании? Не так уж и много — по информации Business Insider, Disney+ стартовал с 2 млн подписчиков, что составляет примерно 3% от общего числа пользователей Netflix только в Штатах. Понятно, что для первого дня цифра более чем внушительная, и аналитики предрекают её стремительный рост в ближайшие недели и даже дни.