HBO Max работает над спецэпизодом, который воссоединит актёров из «Друзей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Если верить источникам портала The Hollywood Reporter, может случиться невероятное. Главные герои культового ситкома «Друзья» вновь соберутся вместе на экране. Правда, о воссоединении в рамках какого-нибудь сиквела или спин-оффа речи не идёт.

Инсайдеры сообщают, что стриминговый сервис HBO Max работает над спецэпизодом в формате ток-шоу. Проект находится на самых ранних стадиях разработки, поэтому утверждать что-то наверняка пока рано, но, поговаривают, участники оригинального состава совсем не против устроить эфирные посиделки.

Создатели сериала Дэвид Крэйн и Марта Кауфман тоже ничего не имеют против такой идеи. Если переговоры пройдут успешно, зрители смогут увидеть легендарное воссоединение в кадре Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Представители HBO Max и Warner Bros. TV пока воздерживаются от комментариев.