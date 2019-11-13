На Disney+ показали персонажей мультсериала «Что если?»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Документальная короткометражка Expanding the Universe на стриминговом сервисе Disney+ предложила подписчикам оценить старания Marvel Studios по созданию многосерийной анимационной антологии «Что если?».

Как известно, в основу мультсериала легла одноимённая серия комиксов, по определению не входящая в марвеловский канон. Истории в сборнике рассказывают о том, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждая серия посвящена отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

Зрители увидели иномирянина Наблюдателя, которого в анимационном сериале озвучивает Джеффри Райт.

В одном из эпизодов Пегги Картер (Хейли Этвелл) обретёт суперспособности, а Стив Роджерс (Крис Эванс) так и останется хлюпиком; правда, и ему выпадет шанс погеройствовать.

Другую историю посвятят борьбе Баки Барнса (Себастиан Стэн) с бывшими супергероями, обратившимися в зомби.

А ещё будет серия, где вакандец Т’Чалла (Чедвик Боузман) займёт место Питера Квилла и возглавит команду Стражей галактики.