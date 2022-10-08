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Последняя битва Джоди Уиттакер — трейлер спецэпизода «Доктора Кто» напоминает о регенерации

Ничто не длится вечно. Вот и время Тринадцатого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер подошло к концу. В сети опубликован трейлер спецэпизода «Доктора Кто», где галлифреец в очередной раз за свою долгую историю сменит облик. Посмотреть серию «Сила Доктора» (The Power of the Doctor) с важным сюжетным поворотом все желающие смогут 23 октября.

Уиттакер и нынешний шоураннер Крис Чибнелл выбывают из проекта, а им на смену придут Шути Гатва в образе Четырнадцатого доктора и Рассел Т. Дэвис, который снова возьмётся за сериал после многолетнего перерыва. В напарницах у нового Доктора будет транс Роуз в исполнении транса Ясмин Финни.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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