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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Теннант вернулся в «Доктора Кто» случайно

Источник: BBC One

В интервью BBC News Дэвид Теннант рассказал, что он и Кэтрин Тейт вписались в спецвыпуск «Доктора Кто» к 60-летию сериала отчасти случайно, после возвращения Рассела Т. Дэвиса, на которого фандом возлагает больше надежд, чем может поместиться в саму ТАРДИС.

Всё случайно вышло. Внезапно Рассел сказал, что возвращается в проект, и спросил, не могли бы мы прийти и что-нибудь сыграть для него? Не знаю, подали ли мы ему идею нашего появления в «Докторе Кто», но раз уж он у руля, мы не могли позволить этим молодым ребятам наслаждаться в одиночку.

 
Дэвид Теннант

Новая гвардия «Доктора Кто» — Повелитель Времени Шути Гатва и его спутница Роуз Ясмин Финни. Первого уже одобрила текущий Доктор Джоди Уиттакер — стало быть, в скором времени стоит ждать преемственных речей от других Докторов.

Теги
Доктор Кто
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