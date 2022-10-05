Дэвид Теннант вернулся в «Доктора Кто» случайно

В интервью BBC News Дэвид Теннант рассказал, что он и Кэтрин Тейт вписались в спецвыпуск «Доктора Кто» к 60-летию сериала отчасти случайно, после возвращения Рассела Т. Дэвиса, на которого фандом возлагает больше надежд, чем может поместиться в саму ТАРДИС.

Всё случайно вышло. Внезапно Рассел сказал, что возвращается в проект, и спросил, не могли бы мы прийти и что-нибудь сыграть для него? Не знаю, подали ли мы ему идею нашего появления в «Докторе Кто», но раз уж он у руля, мы не могли позволить этим молодым ребятам наслаждаться в одиночку. Дэвид Теннант

Новая гвардия «Доктора Кто» — Повелитель Времени Шути Гатва и его спутница Роуз Ясмин Финни. Первого уже одобрила текущий Доктор Джоди Уиттакер — стало быть, в скором времени стоит ждать преемственных речей от других Докторов.