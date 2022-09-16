 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Дом Дракона - реакция на 1 серию «Перси Джексон и Олимпийцы» показал свой первый тизер из летнего лагеря
СЕРИАЛЫ
171
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Раскрыто название финального спецвыпуска «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер

Источник: BBC One

Время пришло. Теперь мы знаем, как будет называться последняя серия «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер. Хотя не стоит рубить с плеча. Например, Дэвид Теннант в конце четвёртого сезона драматично сказал «Я не хочу уходить», и с тех пор нет-нет да мелькнёт в каком-нибудь спецвыпуске. Скажем так, в последней серии, известной на данный момент.

К тому же, грядущий спецэпизод в любом случае будет моментом регенерации Тринадцатого Доктора, это показано в трейлере. Итак, название эпохальной серии, после которой леденящий душу шоураннер Крис Чибнелл вернёт ключи от ТАРДИС, — «Сила Доктора» (The Power of the Doctor).

Следующим Доктором после Джоди Уиттакер будет Шути Гатва, а до неё был Питер Капальди, который советовал продюсерам проекта присмотреться к кандидатуре Тома Хэнкса, полагая, что тот мог бы сыграть одну из версий Повелителя Времени. Хэнкс же считает, что всё это, конечно, очень мило, но нереально.

Теги
Доктор Кто
Комментарии

Ещё на эту тему

12Том Хэнкс опасается играть главную роль в «Докторе Кто» из-за негативной реакции поклонников сериала 3Дженна Коулман прокомментировала своё возможное возвращение к «Доктору Кто» +«Крошечный винтик в великой машине» — Дэвид Теннант о своей роли в юбилейном спецвыпуске «Доктора Кто»

Тоже интересно

42Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение 8Берегись, Доктор Кто! Злодей Нил Патрик Харрис появится в спецэпизоде культового сериала (фото) 2Подводные приключения на новом промо-арте «Аватара 2» 18Такой Marvel мы ещё не видели — вышел трейлер первого хоррора «Ночной оборотень» 13Съёмки «Дюны 2» начались на изысканном итальянском кладбище

Далее на КГ

0
Джиллиан Андерсон гримируется на съёмках четвёртого сезона «Полового воспитания»
 3
Эмма Маккей обещает, что фильм «Барби» с Марго Робби всех удивит
 8
«Том Круз: Мажорик» и «Мир Юры в парке». Российский кинотеатр «импортозаместил» названия фильмов
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 7
Стивен Кинг обеспечивает связь с мёртвыми в трейлере ужастика «Телефон мистера Харригана»
 0
КГ играет: WorldBox
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 2
The Sims 4 скоро станет бесплатной, а может ещё и анонс The Sims 5 подвезут
 28
Биографический мюзикл «Я хочу танцевать с кем-то» про Уитни Хьюстон разжился первым трейлером
 40
Постановщик «Скайфолла» и «Спектра» считает, что женщина должна стать режиссёром бондианы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
1Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА
 
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
Ещё
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru