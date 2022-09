Раскрыто название финального спецвыпуска «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер

Время пришло. Теперь мы знаем, как будет называться последняя серия «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер. Хотя не стоит рубить с плеча. Например, Дэвид Теннант в конце четвёртого сезона драматично сказал «Я не хочу уходить», и с тех пор нет-нет да мелькнёт в каком-нибудь спецвыпуске. Скажем так, в последней серии, известной на данный момент.

К тому же, грядущий спецэпизод в любом случае будет моментом регенерации Тринадцатого Доктора, это показано в трейлере. Итак, название эпохальной серии, после которой леденящий душу шоураннер Крис Чибнелл вернёт ключи от ТАРДИС, — «Сила Доктора» (The Power of the Doctor).

Следующим Доктором после Джоди Уиттакер будет Шути Гатва, а до неё был Питер Капальди, который советовал продюсерам проекта присмотреться к кандидатуре Тома Хэнкса, полагая, что тот мог бы сыграть одну из версий Повелителя Времени. Хэнкс же считает, что всё это, конечно, очень мило, но нереально.