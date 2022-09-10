 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Леденящие душу перспективы Сабрины: Кирнан Шипка сыграет в фильме с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Дом Дракона - реакция на 1 серию Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Новые фильмы недели: «Тор: Любовь и гром», «Три тысячи лет желаний» и другие новинки кино
2
СЕРИАЛЫ
218
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Том Хэнкс опасается играть главную роль в «Докторе Кто» из-за негативной реакции поклонников сериала

Источник: Apple TV+

В подкасте Happy Sad Confused Том Хэнкс рассказал, что Питер Капальди, сыгравший в «Докторе Кто» Двенадцатого Доктора, хотел, чтобы он стал одним из воплощений Повелителя Времени, предлагая кандидатуру актёра продюсерам сериала. Хэнкс вроде бы и сам не против, но понимает, что эту роль всегда играли англичане, а он как американец не готов нарушать традиции одного из старейших сериалов в истории телевидения.

Было бы здорово, но вряд ли всё вышло бы за рамки планов. Я не могу работать за всех, и давайте начистоту, вы можете представить меня в роли Доктора? Это было бы просто вопиюще! Я, американец, прыгну в эту красную телефонную будку, надену шарф или что там ещё надо… Не думаю, что Энтони Куинн мог бы сыграть грека Зорбу, даже по нынешним меркам. Знаете, почему? Потому что он не грек. Только представьте себе, какой поднялся бы шум, сыграй я известного на весь мир… Но, возможно, я мог бы сыграть Далека. Находился бы внутри одной из тех огромных солонок и перечниц, говоря автоматическим голосом — с английским акцентом, кстати.

 
Том Хэнкс

С цветом будки неувязочка вышла, но главное не это, а то, что актёр словно и не знает о самом дорогом сериале в истории, лихо противостоящем собственным зрителям так, будто и без них прекрасно справится. Хотя, кто знает, может, так оно и есть.

Что касается «Доктора Кто», в спецвыпуске сериала появятся Дэвид Теннант (Десятый Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна), а Дженна Коулман (Клара) относительно своего возвращения в проект пока сохраняет интригу.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

3Дженна Коулман прокомментировала своё возможное возвращение к «Доктору Кто» 8Берегись, Доктор Кто! Злодей Нил Патрик Харрис появится в спецэпизоде культового сериала (фото) 49Чернокожий Доктор Кто отыскался — главная роль в культовом сериале досталась Шути Гатве

Тоже интересно

8«Сорвиголова: Рождённый заново» с Чарли Коксом получил дату выхода 3Routine всё ещё жива и получила новый анонс 13Съёмки «Дюны 2» начались на изысканном итальянском кладбище 0Общий тираж манги «Блю Лок» превысил 10 млн копий 14Ана де Армас продолжает соблазнять на постерах эротического байопика «Блондинка»

Далее на КГ

0
В третьей серии «Дома Дракона» фанаты нашли VFX-ошибку (фото)
 5
«Вы нам не нужны» — шоураннер «Пацанов» ответил хейтерам Эрин Мориарти
 3
Анонсирована безымянная игра про Капитана Америку и Чёрную Пантеру от создательницы Jak and Daxter и Uncharted
 1
Тор против Тома Круза: названы самые популярные фильмы этого лета
 1
Боевой ангел Пиноккио и антропоморфный механический осёл: в сеть попали полчаса геймплея экшена Lies of P
 8
Суровый Александр Кузнецов в экшен-трейлере эпика «Сердце пармы»
 8
EGS слил дату выхода PC-версии Uncharted: Legacy of Thieves Collection
 5
Старый добрый Индиана: костюмы главных героев и концепт-арты из «Индианы Джонса 5» (фото)
 5
Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг помогут затопить Лондон в апокалиптическом триллере (фото)
 1
Состоялся анонс Call of Duty: Warzone Mobile
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА
 
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
 
3Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА – 492: Сбивание цены на дом в параллельном мире
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
 
5Ноль кадров в секунду – 436: Comix Gay Zone
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru