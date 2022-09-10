Том Хэнкс опасается играть главную роль в «Докторе Кто» из-за негативной реакции поклонников сериала

В подкасте Happy Sad Confused Том Хэнкс рассказал, что Питер Капальди, сыгравший в «Докторе Кто» Двенадцатого Доктора, хотел, чтобы он стал одним из воплощений Повелителя Времени, предлагая кандидатуру актёра продюсерам сериала. Хэнкс вроде бы и сам не против, но понимает, что эту роль всегда играли англичане, а он как американец не готов нарушать традиции одного из старейших сериалов в истории телевидения.

Было бы здорово, но вряд ли всё вышло бы за рамки планов. Я не могу работать за всех, и давайте начистоту, вы можете представить меня в роли Доктора? Это было бы просто вопиюще! Я, американец, прыгну в эту красную телефонную будку, надену шарф или что там ещё надо… Не думаю, что Энтони Куинн мог бы сыграть грека Зорбу, даже по нынешним меркам. Знаете, почему? Потому что он не грек. Только представьте себе, какой поднялся бы шум, сыграй я известного на весь мир… Но, возможно, я мог бы сыграть Далека. Находился бы внутри одной из тех огромных солонок и перечниц, говоря автоматическим голосом — с английским акцентом, кстати. Том Хэнкс

С цветом будки неувязочка вышла, но главное не это, а то, что актёр словно и не знает о самом дорогом сериале в истории, лихо противостоящем собственным зрителям так, будто и без них прекрасно справится. Хотя, кто знает, может, так оно и есть.

Что касается «Доктора Кто», в спецвыпуске сериала появятся Дэвид Теннант (Десятый Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна), а Дженна Коулман (Клара) относительно своего возвращения в проект пока сохраняет интригу.