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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

В третьей серии «Дома Дракона» фанаты нашли VFX-ошибку (фото)

Источник: HBO

В новой серии «Дома Дракона» фанаты заметили небольшой VFX-ляп. Уровень угрозы не настолько серьёзный, как, скажем, забытый в кадре исторического фэнтези стаканчик кофе из «Старбакса», но в одном из фрагментов третьего эпизода приквела поклонники всё-таки смогли разглядеть зелёные хромакейные накладки у Пэдди Консидайна, играющего короля Визериса Таргариена.

Момент «моргнёшь и не заметишь», но к приквелу беспрецедентно успешного сериала внимание фанатов особое, как и ожидания. HBO обещает всё исправить.

Ранее шоураннер «Дома Дракона», который покинет свой пост уже после первого сезона, рассказал о том, как заручился поддержкой женщин, чтобы не отхватить бодрящий ушат критики за реалистичную сцену родов в первой серии проекта, а Джордж Мартин может ликовать — его фэнтези по рейтингам обошло премьеру «Колец власти». Хотя, он, похоже, и так в этом ничуть не сомневался.

Теги
Дом Дракона
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