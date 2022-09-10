В третьей серии «Дома Дракона» фанаты нашли VFX-ошибку (фото)

В новой серии «Дома Дракона» фанаты заметили небольшой VFX-ляп. Уровень угрозы не настолько серьёзный, как, скажем, забытый в кадре исторического фэнтези стаканчик кофе из «Старбакса», но в одном из фрагментов третьего эпизода приквела поклонники всё-таки смогли разглядеть зелёные хромакейные накладки у Пэдди Консидайна, играющего короля Визериса Таргариена.

Момент «моргнёшь и не заметишь», но к приквелу беспрецедентно успешного сериала внимание фанатов особое, как и ожидания. HBO обещает всё исправить.

Ранее шоураннер «Дома Дракона», который покинет свой пост уже после первого сезона, рассказал о том, как заручился поддержкой женщин, чтобы не отхватить бодрящий ушат критики за реалистичную сцену родов в первой серии проекта, а Джордж Мартин может ликовать — его фэнтези по рейтингам обошло премьеру «Колец власти». Хотя, он, похоже, и так в этом ничуть не сомневался.