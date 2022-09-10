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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Вы нам не нужны» — шоураннер «Пацанов» ответил хейтерам Эрин Мориарти

Источник: Amazon

После того, как Эрин Мориарти, исполняющая роль Старлайт в сериале «Пацаны», назвала своих хейтеров женоненавистниками, шоураннер проекта Эрик Крипке тоже решил себя не сдерживать, в своем твиттере обратившись к ним напрямую.

Привет, тролли! Во-первых, ваше поведение буквально противоречит чёртовому посылу нашего сериала. Во-вторых, вы причиняете боль реальным людям, у которых есть настоящие чувства. Будьте добрее, а если не можете, то идите на хер и не отсвечивайте. Не смотрите «Пацанов», вы нам не нужны.

 
Эрик Крипке

Эрин Мориарти столкнулась с негативными комментариями в свой адрес после того, как некоторые поклонники заподозрили актрису в изменениях в собственной внешности (будто она не имеет на это права…), а другим просто не нравится Старлайт как персонаж.

Помимо Эрика Крипке на сторону Эрин Мориарти встали коллеги актрисы, например, исполнитель роли Хоумлендера Энтони Старр призвал зрителей быть добрее, ведь это так легко.

Теги
Пацаны
Комментарии (5)

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