«Крошечный винтик в великой машине» — Дэвид Теннант о своей роли в юбилейном спецвыпуске «Доктора Кто»

За все эти годы Дэвид Теннант устал отвечать на вопросы о своём возвращении в «Доктора Кто», но Десятый был замечен на съёмках спецвыпуска к 60-летию сериала с Кэтрин Тейт, спутницей Доктора Донной. Теннант говорит, фанаты ещё не поняли, что происходит, и понятия не имеют, сколько всего подготовил для них Рассел Т. Дэвис.

Самое забавное в наших с Кэтрин съёмках, это то, что, к сожалению, (или к счастью) некоторые сцены мы снимали на виду у публики, чем объявили о своём участии в спецвыпуске. Но многие не снимались на открытых локациях, так что грядёт гораздо больше всего, чем думают люди, и это действительно захватывающе. Насколько я понимаю, никто ещё не знает, что именно мы с Кэтрин там делаем. Полагаю, есть множество теорий, предположений, но я очень рад, что люди увидят крошечный винтик, которым мы являемся в великой машине Рассела. Дэвид Теннант

Рассел Т. Дэвис тоже выдавать подробности отказывается под предлогом, что мы ещё не успели оценить спецэпизод к столетию BBC от текущего печально известного шоураннера проекта.

Ну а съёмки будущего сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартуют уже совсем скоро.