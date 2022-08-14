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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

14-й сезон «Доктора Кто» получил дату начала съёмок

Источник: BBC One

Съёмки продолжения «Доктора Кто» с Шути Гатвой начнутся уже в ноябре. С нынешним Доктором в исполнении Джоди Уиттакер последней на данный момент вышедшей серией была «Легенда о морских дьяволах». Текущий шоураннер проекта Крис Чибнелл, как всегда, оторвался на нервах фандома, но, к сожалению, это не всё — нужно ещё пережить спецвыпуск к 100-летию BBC.

Его уже посмотрел Рассел Т. Дэвис и рассказал всё, что думает — ну или как там принято о своих коллегах, хорошо или ничего.

По логике вещей, после героини Джоди Уиттакер Шути Гатва должен стать Четырнадцатым Доктором, но порядковый номер нового Повелителя Времени пока неозвучен, а в спецвыпуске Рассела Т. Дэвиса возвращается культовый Десятый Доктор Дэвид Теннант. Поклонники предполагают, что сначала Четырнадцатый Доктор регенерирует в него, а персонаж Шути Гатвы впишется в историю позже — но это лишь теория.

Теги
Доктор Кто
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