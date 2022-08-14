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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Громадный пенис и «наркота» — фото со съёмок травмирующей сцены из третьего сезона «Пацанов»

Официальный твиттер-аккаунт безбашенных и неудержимых «Пацанов» всегда в курсе, чего желают его многочисленные подписчики, и не устаёт, что называется, доставлять. Со дня на день стартуют съёмки четвёртого сезон антигеройской сатиры, но это совсем не повод забывать о третьем сезоне, который не так уж давно завершился. И сезон этот изобиловал моментами разной степени эпатажости.

Один из таких — эпизод с полюбовничками из первого эпизода третьего сезона. Как снималась сцена, протестировавшая поклонников сериала на брезгливость? При участии исполинского члена и не менее здоровенного пакета с «наркотой», конечно. Под чем ещё, вы думаете, снимаются такие сериалы…

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Чем шоураннер Эрик Крипке и компания собираются удивлять армию зрителей в четвёртом сезоне, пока остаётся тайной, но в ближайшем будущем ждите традиционных мантр о сценах, раздвигающих рамки дозволенного, шокирующем контенте и творческих решениях, которые пугают своей смелостью самих создателей сериала.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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