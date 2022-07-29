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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

«Глубокие мысли с Глубиной» — пронзительное видео от Vought International

Несмотря на скандальный уход Старлайт из «Семёрки» (после возмутительного и совершенно ложного заявления о Хоумлендере), она всё же успела сделать для команды одно хорошее дело. Вернуть в отряд величайших супергероев Америки её блудного сына — Глубину. Вырвавшись из цепких лап секты, о чём повелитель семи морей рассказал в проникновенном и глубоко личном интервью #DeeperAndDeeper (доступно на Audible), Глубина продолжает делиться с нами мудростью, достойной великих философов древности.

Vought International представляет «Глубокие мысли с Глубиной»:

Да, такое не плавает на поверхности.

В мире, где есть «Пацаны», иногда нужно что-то, способное настроить на философский лад. Спасибо, Глубина.

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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